Делфин, бедстващ на плаж в местността Кротиря, вчера беше спасен, след като екипи на Община Поморие и РИОСВ-Бургас се отзоваха на подадени сигнали, съобщи кметът Иван Алексиев.

Делфинът е бил без видими наранявания, но заседнал в плитката част до брега.

Кметът Алексиев изказа благодарности към всички доброволци на плажа, към колегите от Рибарско пристанище - Поморие, Спасителния център за диви животни и Регионалната инспекция за това, че с общи усилия успяха да изведат морското животино в дълбоки води и да го спасят.





