На днешния 25 септември Православната църква почита паметта на двама велики стълбове на християнската духовност - преподобни Сергий Родонешки Чудотворец и света преподобна Ефросиния Александрийска. Денят носи дълбока символика, свързана съд себеотричането, смирението и закрилата на онези, които са поели по пътя на търсенето - било то духовно или физическо.

Чудотворецът, който отказа светската слава

Преподобният Сергий Родонешки, роден със светското име Вартоломей през XIV век, остава в историята като светец-покровител на скитащите се, пътешествениците и търсещите подслон. Още от самото си раждане той учудвал своите близки с необикновените си благочестиви навици. Според преданията в сряда и петък кърмачето отказвало да суче, спазвайки строг пост. Израснал с дълбока вяра, той се оттегля в гъстите гори, за да съгради малка обител, която по-късно се превръща в известната Троицко-Сергиева лавра. Свети Сергий оказва колосално влияние върху монашеството и духовното възраждане, превръщайки се в символ на закрила за всеки, който няма собствен дом или се намира на път.

Подвигът на света Ефросиния и нейното смирение

В същия ден църквата възпява и света Ефросиния Александрийска, живяла през V век. Дъщеря на богат и знатен гражданин, тя тайно напуска бащиния си дом, за да избягне уреден брак, и се подстригва за монах под мъжкото име Измарагд. Прекарва десетилетия в пълен затвор и молитва, без никой да подозира за истинския ѝ произход, проявявайки свръхчовешко търпение и себеотричание. Нейната история напомня за силата на волята и отказа от земните суети в името на висшата духовна цел.

Традиции и обичаи за здраве и закрила

На този ден народната традиция повелява да се отделя специално внимание на пътниците, сиротите и хората без подслон. Стара народна практика е на прага на дома да се оставя храна или хляб, за да може всеки скитник да се засити. Вярва се, че ако дадеш подслон или направиш добрина на човек в път на 25 септември, свети Сергий ще бди над твоя дом през цялата предстояща година и няма да допусне бедност или беда да прекрачат прага ти. Вярващите посещават храмовете, за да запалят свещ за здравето на своите близки, които се намират далеч от дома.

Суровите забрани, които не бива да се нарушават

Народните поверия за този ден са изключително стриктни по отношение на ежедневните дейности и поведението. Най-важната забрана гласи, че днес не бива да се отказва помощ или милостиня на човек, който е поискал подслон или храна. Смята се, че всеки, който обърне гръб на скитник или нуждаещ се, рискува сам да загуби контрол над живота си и да остане без закрила в тежък момент.

рого се забранява препускането в работа и извършването на тежка физическа дейност на полето или у дома. Не се пере, не се чисти и не се шие, за да не се "зашие" късметът на къщата. Особено внимание се обръща на междучовешките отношения - на този ден са абсолютно недопустими кавгите, обидите и изричането на лоши думи. Всяка изречена проклятие или лоша мисъл се връща с двойна сила върху този, който я е изпратил.

Не се препоръчва и тръгването на дълъг път без предварителна молитва за благословия. Тъй като свети Сергий закриля скитащите, всеки, който тръгва на път днес, трябва да поиска неговото небесно intercession, за да бъде пътуването леко и безпрепятствено.

Кой празнува имен ден?

На този ден имен ден празнуват всички, които носят имената Сергий, Сергей, Серги, Сергия, Ефросиния, Ефросина, Фроса, както и техните производни. Да са живи и здрави имениците, да носят името си с гордост и да се радват на здраве, благоденствие и небесна закрила!