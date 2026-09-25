Общината и Общинският съвет ще търсят стратегически партньор, който да инвестира и модернизира лечебното заведение

Бъдещето на МБАЛ „Поморие“ отново е на дневен ред. Днес кметът на морската община Иван Алексиев представи пред съгражданите си концепцията за развитието на общинската болница и идеята за привличане на стратегически партньор.

За лечебното заведение се говори повече от 20 години. През този период проблемите се натрупват, а днес болницата е изправена пред сериозни финансови затруднения, нужда от инвестиции в базата и апаратурата, недостиг на специалисти и ограничен брой медицински дейности. Това се усеща от хората в Поморие. За част от лечението си те продължават да пътуват до Бургас и други градове.

Общината от години е основният финансов гръб на болницата. Само преди дни Общинският съвет одобри нова временна финансова помощ от 511 290 евро, или близо 1 млн. лева. Средствата трябва да бъдат възстановени до края на 2026 г.

Финансовата помощ през годините е над 2.85 млн. лева. Подобна подкрепа позволява на лечебното заведение да продължи работата си, но не решава натрупаните с години проблеми. През 2024 г. МБАЛ „Поморие“ отчита загуба от 708 902 лева, а отрицателният собствен капитал е 881 900 лева. За 2023 г. загубата е 885 000 лева.

На този фон Общинският съвет на Поморие взе решение да бъде потърсен стратегически партньор, който да вложи средства и да поеме конкретни ангажименти за бъдещето на болницата. С решението си съветът одобрява условията и упълномощава кмета да проведе публичната процедура.

По думите на кмета Иван Алексиев става дума за инвестиции в базата и съвременна медицинска апаратура, привличане на нови лекари и специалисти и развитие на нови медицински дейности. Ангажиментите трябва да бъдат разписани в план с конкретни срокове и гаранции, подкрепени с доказателства за осигурено финансиране. Сред посочените направления са образната диагностика, модернизирането на операционния блок и постепенното разширяване на медицинските дейности.

МБАЛ „Поморие“ ще остане изцяло под контрола на общината според представената концепция. Предвижда се общината да запази 51% и мажоритарния контрол върху управлението. Стратегическият партньор ще придобие 49% от капитала чрез ново участие, срещу парична вноска в болницата. Средствата ще бъдат насочени към самото лечебно заведение.

Изборът ще бъде направен чрез публична процедура, по условия и критерии, одобрени от Общинския съвет. Кандидатите ще трябва да докажат финансовите си възможности и капацитета си да изпълнят предложеното – от инвестициите и апаратурата до привличането на специалисти и развитието на нови дейности.

Кандидатите ще бъдат оценявани от конкурсна комисия. В нея няма да участват кметът и общинската администрация. Комисията ще включва представители на Общински съвет, които да определят състава на комисията и нейния председател. Преди това предстоят финансови, медицински, правни и технически проверки на болницата и подготовка на конкретен план за развитие. След приключването на процедурата избраният партньор, договорите, инвестиционните ангажименти и гаранциите ще бъдат внесени за отделно решение на Общинския съвет.

Пред Поморие стои въпрос, който отдавна чака решение. Общината продължава да поддържа болницата финансово, но вече търси начин тя да започне да предлага повече услуги, да привлече специалисти и да разполага с по-съвременна база. За хората в Поморие и съставните селища това е възможност да получат адекватна и модерна медицинска услуга без да пътуват до други населени места.

Процедурата тепърва предстои. Следващите стъпки ще покажат какъв партньор ще бъде привлечен, какви ангажименти ще поеме и как ще бъде гарантирано изпълнението им.