Остават броени дни за плащане на първите за годината по-високи здравни вноски в размер от близо 25 евро от хиляди граждани.

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по Кодекса за социално осигуряване (КСО), трябва да плащат от 1 август 2026 г. по-високи здравни вноски - по 24,81 евро на месец. Става въпрос основно за хора, които са трайно безработни и не получават обезщетение за безработица, като съответно и не се осигуряват от държавата и др. Въпросната промяна е свързана с размера на минималния месечен осигурителен доход, който от 550,66 евро, от 1 август става 620,20 евро.

А според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание хора, се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 310,10 евро. При това и максималният месечен осигурителен доход от 1 август също нараства и става 2300 евро, което означава, че максималната здравна вноска вече достига 184 евро месечно.

Срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски по закон е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така първата по-висока здравноосигурителна вноска, която е за август, трябва да се внесе до 25 септември 2026 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски при горепосочените случаи, подават в НАП декларация “Образец №7”. Тази декларация се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП), който се смята за най-сигурният цифров еквивалент на ръкописния подпис с пълна юридическа валидност. Подаването на документа става чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца (три години). Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват само при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца (пет години). Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за посочения период.