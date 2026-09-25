С мачете по улиците на град Камено до Бургас. В рубриката „Моята новина“ е получен сигнал как младеж вилнее с оръжието из града и вандалства. На кадри от охранителни камери се вижда как той нанася удари с него по автомобил.

Потърпевшият собственик на колата Илиян Генов написа в социалните мрежи: „Това, което виждате на кадрите, не е сцена от филм. Това се случи в малките часове на 22 септември точно пред дома ми. Група младежи, разхождащи се необезпокоявано, а в ръцете на едното момче – огромно мачете. Мачете – хладно оръжие, способно да отнеме човешки живот за секунда. Днес са стъкла и пластмаса. А утре? Утре на това място може да бъде моето дете, вашата майка, ваш близък или самите вие“.

Сигнал в полицията за случая е подаден на 23 септември. Органите на реда веднага са издирили извършителя. Установено е, че става въпрос за 17-годишно момче от град Камено.

В присъствието на родител е разпитан и е направил пълни самопризнания, каза за Нова тв началникът на „Охранителна полиция” в РУ-Камено Георги Янев.

Засега е изяснено, че оръжието не е истинско, а сувенирно. Преди това младежът пил алкохол, заедно с двама негови приятели – и двамата на 16 г., единият от Камено, другият от Ахелой.

След това излезли и започнали да вършат противообществени прояви, обясни Янев.

И допълни, че отговорността за това, че момчетата се возят на електрическо превозно средство ще понесат родителите, а за вандалските прояви наказателната отговорност ще се понесе от 17-годишния ученик.

„Административна санкция има за родителите. Но всички материали ще бъдат докладвани в районната прокуратура. По усмотрение на прокуратурата може да им бъде потърсена и наказателна отговорност", каза Георги Янев.

Трите момчета нямат противообществени прояви до момента.