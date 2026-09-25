Силен взрив разтърси центъра на Атина в петък сутринта и предизвика частично срутване на стара двуетажна сграда в квартал Плака. Трима души са леко ранени.

Взривът е станал около 7:35 ч. на улица „Лисикратус“, в близост до Стълбовете на Олимпийския Зевс. Силният тътен е бил чут в голяма част от центъра на гръцката столица.

Един мъж е пострадал от отломки, а две жени са били спасени от съседна сграда. И тримата са с леки наранявания.

На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. В спасителната операция участват 16 пожарникари с шест противопожарни автомобила и специализиран спасителен екип на 1-ва ЕМАK.