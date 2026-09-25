Минималните температури ще бъдат от 9 до 15 градуса. В сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли в поречията и ниските места, а през деня бързо ще се заоблачи.

Следобед облачността над цялата страна ще бъде значителна, с превалявания в западните райони. През нощта срещу събота ще превали и по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от югозапад.

Максималните температури в Южна България ще са от 20 до 24 градуса, в западните и северните райони - от 13 до 17 градуса, в района на София - 15 градуса, а по Черноморието - до 22 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

По нашето крайбрежие облаците ще се увеличават, а през нощта ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса.

Температурата на морската вода е от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 градуса по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до два метра.

Над планините ще има значителна облачност, като над 1800 метра височина ще има превалявания от дъжд и сняг. Максимални температури за деня, над 2500 метра височина, ще са около 0 до плюс 3 градуса, а на 1500 метра - от 7 до 9 градуса.

В събота ще се задържи облачно, с валежи в западните и източните райони.

В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове.

В понеделник западният вятър ще подгони облаците над Черноморието. Във вторник има условия за сутрешни мъгли и слънце следобед. Дневните температури ще достигат 21-26 градуса.