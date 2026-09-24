Пълната забрана за изпреварване на тежкотоварни камиони над 12 тона може да произведе нов проблем по българските магистрали – дълги колони от тирове, движещи се със скоростта на най-бавния сред тях. За това предупреди Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи пред БНТ.

Поводът за острата реакция е внесен от депутати от „Прогресивна България“ проект за промени в Закона за движението по пътищата. Текстовете предвиждат камионите с допустима максимална маса над 12 тона да могат да използват само най-дясната лента по автомагистралите и скоростните пътища с две ленти в една посока. Забраната ще важи и при изпреварване, като според вносителите целта е повишаване на безопасността след тежки катастрофи с участието на товарни автомобили.

Браншът обаче е категоричен, че предложението не е достатъчно обмислено и ще доведе до повече затруднения, отколкото решения. „Пак ще влезем в историята на ЕС като първата държава, забранила движението на тежкотоварните автомобили по всички свои магистрали в цялата им дължина“, заяви Арабаджиев. Той даде пример с камион, който се движи със 70 км/ч при максимално разрешени 90 км/ч. При абсолютна забрана за изпреварване, всички останали тежкотоварни автомобили ще трябва да се подредят зад него, което драстично ще свали скоростта на целия поток.

Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи и Емил Панчев от Съюза на българските автомобилисти също подкрепиха тезата, че ограниченията трябва да бъдат съобразени с конкретния участък, натовареността и часа.

Вместо пълна забрана, превозвачите предлагат ограничения само в рискови участъци и определени часови диапазони, както и по-строг контрол на вече съществуващите правила. Предложението за законови промени все още не е окончателно прието. Текстовете се разглеждат от парламентарните комисии по транспорт и вътрешна сигурност, където дебатът между аргументите за безопасност и предупрежденията за нови задръствания предстои да продължи.