Властта внася промени в Наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерски съвет.

"Досега те се третират като административни провинения, през годините нямаше политическа воля това да се случи, защото тези текстове, които предлагаме бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност - преносът на стоки през границите на ЕС в ущърб на европейските и националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление", обясни премиерът.

Той допълни, че под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените "чиновници на повикване", които съзнателно, по думите му, "си затварят очите" за подобни нарушения.

"Всяка информация, която е съзнателно манипулирана, с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление", заяви Радев.