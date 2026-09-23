Слави Трифонов съобщи, че е съборил паметната плоча на Ивайло Калушев, поставена близо до бившата хижа „Петрохан“.

С пост във фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов предупреждава, че ако някой реши пак да сложи плоча, той пак ще я унищожи.

Той публикува и снимка на разрушената плоча.

Ето какво написа Слави Трифонов:

Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“

Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!

П.С. Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа“, написа Слави Трифонов.

Припомняме, че близки на шестимата загинали на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха през април паметна плоча в тяхнa памет на Петроханския проход. Тя се намира на кръстовището на главния път и отбивката за хижата. Последваха остри обществени реакции и дебати за законността на монумента.