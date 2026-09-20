Септември е един от най-подходящите месеци за бюджетна почивка на море в Европа. В разгара на сезона туристите намаляват, температурите в Южна Европа все още са високи, а цените на много хотели започват да падат. За българските туристи изборът е особено голям - от българското Черноморие и Гърция до Албания, Хърватия и средиземноморските острови.

Ако основният критерий е ниската цена, България остава един от най-лесните варианти. Пътуването с автомобил не изисква разходи за самолетни билети, а през септември в курортите по Черноморието могат да се намерят по-достъпни хотели и апартаменти. Районите около Ахелой, Несебър и Слънчев бряг предлагат разнообразие от места за настаняване, като цените зависят силно от конкретната дата и категорията на хотела.

Албания също продължава да бъде интересен вариант за по-бюджетна морска почивка. Саранда и Ксамил са сред най-популярните места по Йонийското крайбрежие.

Предимството за българите е, че до Албания може да се стигне с автомобил, което прави дестинацията особено удобна за семейства и компании. В същото време през септември времето обикновено остава подходящо за плаж, а извън пиковия сезон натискът върху цените е по-малък, пише Time out, цитиран от "Бизнес новините".

Гърция е друга възможност, но тук крайната сметка зависи от начина на пътуване.

До Атина могат да се намерят самолетни билети от около 57–58 евро в едната посока за определени дати, докато до Ираклион на Крит началните цени са около 94 евро. При островите обаче трябва да се добавят разходите за трансфер или вътрешен полет, а при пътуване с ферибот – и цената на билета за него.

Затова евтиният самолетен билет невинаги означава евтина почивка. Крит и Родос са сред местата, които могат да предложат по-топло море и по-дълъг плажен сезон от северните части на Европа.

Хърватия също може да бъде включена в списъка, особено ако търсим комбинация от море, природа и градски туризъм. До Сплит например са публикувани самолетни тарифи от около 79 евро в едната посока за определени дати през септември. Към цената на билета обаче трябва да се добавят хотелът, транспортът от летището и евентуалните разходи за посещение на близки острови.

Като ориентир, бюджетното настаняване за седем нощувки в популярни европейски морски дестинации през септември може да бъде около 450–650 евро на човек за Гърция, Канарските острови и Алгарве, докато за Хърватия, Сицилия, Кипър и Балеарските острови диапазонът може да достигне приблизително 500–750 евро на човек при двама души в стая. Това са ориентировъчни стойности за настаняване, а не крайна цена на цялата почивка.

Максимално нисък бюджет

За да бъде пътуването наистина евтино, е важно да не се гледа само цената на хотела или самолетния билет. При някои дестинации трансферите, багажът, храната и транспортът на място могат значително да увеличат бюджета. Пътуването в делнични дни, изборът на апартамент вместо хотел и резервацията на места с кухня могат да намалят разходите.

Ако целта е максимално нисък бюджет, българското Черноморие и Албания са сред първите варианти, които си заслужава да бъдат проверени. Ако търсим по-топло море и сме готови да пътуваме със самолет, Крит и Родос могат да предложат по-дълъг летен сезон. Хърватия пък е вариант за хора, които искат да съчетаят плаж с разглеждане на градове и острови.

В крайна сметка септември дава възможност за море в Европа без задължително да се плаща цената на август. Най-важното е да се сравнява целият бюджет за пътуването, а не само една отделна цена. При гъвкави дати разликата може да бъде значителна.