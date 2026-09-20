Министърът на културата Евтим Милошев коментира предстоящото домакинство на Бургас на песенния конкурс “Евровизия”. В същото време той приветства усилията и енергията, които полага програмният директор на БНТ Милена Милотинова.

“Смятам, че процесът е контролиран - "Евровизия" си намери страхотен домакин в лицето на Бургас. Преди няколко дни имах среща и с господин Николов - кмета. Там също има огромен фокус, енергия и внимание по тази тема - България да бъде един страхотен домакин. В Министерството на културата селектираме огромния интерес към съпътстващи събития. Предаваме ги към вицепремиера Христов, към инициативния комитет, който създадохме на ниво министри, за да може да се подкрепят всички тези съпътстващи събития около голямото централно събитие. Бургас е домакин, но сцената е България. Това е платформа, която имаме всички възможности да използваме по най-правилния и добър начин, за да покажем пред Европа и пред света едно съвременно, активно лице на България”, коментира министърът.

"Киноцентър Бояна"

По повод “Киноцентър Бояна” Милошев каза пред БНТ, че това е частно търговско дружество.

“Този процес се е случил преди 20 години. Мога много да говоря по тази тема, защото аз самият съм част от тази индустрия 35 години и познавам в дълбочина процесите, дори ги помня – когато беше приватизиран Киноцентърът, бяха отделени 580 декара, за да има държавата вариант, ако реши да направи филмова инфраструктура, да си я направи”, коментира Милошев и добави, че “Бояна” е започнала дейност шреди 20 години с 300 декора.

“През тези 20 години Киноцентърът не е загубил нищо от собствеността. Тази година Агенцията за публични предприятия и контрол е сложила нова 10-годишна ипотека върху Киноцентър "Бояна“, защото такъв е приватизационният договор, което е свръхобезпеченост. Последният отчетен период, крайният му срок е лятото на 2027 година. Това са спекулации. Твърде го! Аз не съм адвокат на Киноцентър “Бояна“. Аз съм министър на културата и когато се вдига темата по този начин, аз не я приемам. А големият ми фокус е в кинематографичната инфраструктура, екипи, които да работят, и финансови стимули за филмовото производство. България да бъде място, в което да се прави филмова индустрия. Да идват световни продукции, което основно е свързано с квалификацията на екипите, с финансовите стимули, което е държавна политика”, каза още Милошев.