Неделя след Въздвижение бе отбелязана в православните храмове в страната. На днешния ден Православната църква почита и паметта на св. мъченик Евстатий-Плакида и на семейството му.

„Църквата е онова живо, туптящо сърце, с онези кръвоносни съдове, които изливат своята благодат към всяка една личност, която търси Бога и иска да върви по пътя на спасението“, каза Видинският митрополит Пахомий пред вярващите в храма „Св. св. Константин и Елена“ в село Синаговци.

Неделната света литургия в храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище беше водена от архиерейския наместник на Търговищката духовна околия ставрофорен иконом Славчо Проданов. По време на богослужението духовникът постави акцент върху духовната стойност на човешкия живот и опасността от алчността в съвременния свят. В проповедта си той припомни думите на Спасителя: „Каква полза за вас, хора, ако придобиете цял свят, а навредите на душата си?“, като отбеляза, че човечеството все още не е намерило отговор на този въпрос.

„Нашият кръст — това е нашето лично служение към Бога, нашето преклонение пред Него в дух и в истина. Това е търпеливото понасяне на трудностите, скърбите и болестите“, каза в проповедта си в днешната Неделя след Въздвижение отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“.

Отец Николай говори за притчата за талантите от Евангелието на Матей и за св. мъченик Евстатий-Плакида в проповедта си в храма „Св. пророк Илия“ в шуменския кв. „Дивдядово“. Той води неделната служба там и коментира, че притчата стряска най-много онези, които говорят за социална справедливост, и онези, които в Христос виждат някакъв протокомунистически водач.

„Да обичаме Бога в себе си. Божия образ в себе си. А не себе си без Бога“ – това послание отправи отец Йоан Петров от сливенския храм „Св. Петка“ в проповедта си след неделната служба. В словото си той говори за Божията благодат, любовта към себе си и към ближния, преодоляването на егото, смисъла на Христовия кръст и отговорността на християнина към обществото.