Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география в 410 училища в 44 държави на шест континента, това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, цитирана от БТА.

За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година Министерството на образованието и науката (МОН) осигурява над 10 млн. евро. Това обяви д-р Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище „Васил Левски“ в Саарбрюкен.

През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 деца. По време на празника в Саарбрюкен беше представен документален филм за Александър Батенберг, създаден по програмата на МОН „Неразказаните истории на българите“.