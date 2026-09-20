Летните дни постепенно си отиват и отстъпват място на по-сериозния есенен вятър.

Прогнозата на НИМХ за утре, 21 септември, е за усилване на вятъра, като на места поривите му ще достигнат 70–80 км/ч, а на места дори ще надхвърлят 90 км/ч. Това съобщиха от Meteo Balkans.

Жълт код

От НИМХ също издадоха жълт код за силен вятър за утре в 13 области от страната.

Към този момент мярката важи за: Видин, Монтана, Враца, Плевен, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен.