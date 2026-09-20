„Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки мерките за подкрепа заради високите цени на горивата.

Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получат близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.

Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военноинвалиди.

„Тези 50 евро от кой ги взимат. Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат. Дайте да дадем, ама от кой“, коментира Борисов.





По думите му е необходимо новите хора да работят заедно с опитните, за да се обясни как се е стигнало до настоящата ситуация.

„Сега затова новите умове, новите хора заедно с опитните хора, за да може да им разкажем как се е стигнало до тук - правилото колко си изкарал, толкова ще изхарчиш“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и определянето на минималната работна заплата.

„Откъде накъде някой ще ми определя минимална работна заплата - пазарът определя, не ти, не правителството. Като се учиш, като работиш, като се квалифицираш“, заяви той.

„Истинската грижа трябва да е за този, който произвежда брутния вътрешен продукт“, допълни Борисов.

„Аз не искам да съм с всички тези политици на масата“, каза още лидерът на ГЕРБ.