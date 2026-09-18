Затварянето на пътя Бургас–Варна от жителите на Свети Влас не е политическа акция, а реакция на нетърпим проблем с пречиствателна станция „Елените“. След поредната тежка авария на съоръжението през август, туристическият ни сезон в разгара на лятото на практика приключи. Това каза пред БТА кметът на курортния град Иван Николов по време на протеста на жители на Свети Влас и община Несебър на пътя Бургас–Варна в района на Контролно-пропускателния пункт "Кошарица".

По думите на Николов точно в периода, в който градът обичайно разчита на максимален приток на посетители, плаж "Изток" бе затворен, а хотелиери, ресторантьори, собственици на имоти под наем останаха с празни легла и отменени резервации. Местният бизнес, чийто основен поминък е туризмът, понесе сериозен финансов удар след аварията.

Днешният протест е краен опит на местните хора да бъдат чути, след като в продължение на четвърт век десетки министри обещаваха решение на проблема с пречиствателната станция. И четвърт век нищо не се прави, каза още кметът на Свети Влас.

Местните хора отсега се притесняват за летния сезон през 2027 г. Основание за тревога трябва да имат и организаторите на "Евровизия", защото кой може да гарантира, че точно по времето на конкурса няма да има нова авария на пречиствателна станция "Елените" и ново замърсяване на морето, посочи кметът. Той обясни, че слоганът на протеста "Нова пречиствателна станция в Свети Влас: СЕГА!" - звучи ултимативно, но по този категоричен начин отразява тежестта на проблема.

По думите на Николов исканията са две и с ясни срокове. Първото е до 1 ноември 2026 г. — три месеца след аварията — отговорните институции да представят разписан екшън план с конкретни стъпки и срокове за изграждането на нова пречиствателна станция. Второто е до 15 май 2027 г. проблемът с пречистването на отпадните води да бъде окончателно разрешен.

"Искаме да се задейства член 148, ал. 6 на Закона за устройство на територията, който урежда и разрешава спешно строителство при аварийни ситуации, каквато е ситуацията в Свети Влас. Защото, ако се чакат всички нормални процедури - новата станция ще се строи 4-5 г. До изграждането на новата пречиствателна станция, държавата да поддържа, ремонтира и контролира работата на старата, като поеме отстраняването на авариите, за да има Свети Влас нормален туристически сезон", посочи Николов.

Кметът разказа, че проблемът датира от 1999 г., когато станция "Елените", обслужваща отпадните води на Свети Влас и района около него, е продадена в частни ръце. По този начин съоръжението губи статута си на държавна стратегическа инфраструктура. Оттогава до днес то е сменило собствеността си неколкократно, без през това време да са правени сериозни технически подобрения, посочи той.

"Аргументът на държавните ведомства през годините беше, че нямат право да инвестират в станция "Елените", защото е частен обект. Но кой я направи частна? Проблемът всъщност тръгва оттам, а решение все още няма. Това нормално ли е?", заяви Николов.