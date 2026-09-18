Бургас ще бъде домакин на Третата научно-практическа конференция „Зелено образование за устойчиво бъдеще“, която ще се проведе на 16 и 17 ноември 2026 г. в Международния конгресен център.

Форумът е насочен към педагогически специалисти, експерти от институции и организации в сферата на образованието, както и към ученици, ангажирани с темите за климатичното образование, климатичните промени, възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие.

Организатори са Националната общност България на „Коалиция образование за климата“ – Европейска комисия, Синдикатът на българските учители – Общински координационен съвет – Бургас, Община Бургас и ЧОУ „Селестен Френе“ – Бургас, с подкрепата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и български посланици на Scientix.

В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики и ученически идеи, свързани с опазването на околната среда, зелените умения и устойчивото бъдеще. Предвидени са конкурси за добри практики в образованието за климата, ученически проекти и фотография.

Специален акцент е конкурсът „Бургас 2027 – образование за устойчивото бъдеще на туризма“. В него ученици от VIII до XII клас могат да разработят идеи за създаване на иновативна климатична зона в туристически обект или обществено пространство. Проектите могат да включват решения за насърчаване на биоразнообразието, използване на възобновяема енергия, събиране на дъждовна вода, зелени градини и образователни зони.

Ученици от V до XII клас могат да се включат и във фотографския конкурс „Климатичните промени през погледа на фотообектива – живите реки и езера“. Одобрените фотографии ще бъдат представени в онлайн изложба, а отличените творби ще бъдат показани по време на конференцията в Бургас.

За участниците са предвидени първа, втора и трета награда във всяка категория, както и специални отличия, сред които награда на Община Бургас за конкурса „Бургас 2027 – образование за устойчивото бъдеще на туризма“. Най-иновативните и практически приложими ученически проекти могат да получат възможност за последваща разработка и реализация в партньорство с представители на местния бизнес, Община Бургас и други организации.

Срокът за регистрация за участие в конференцията и конкурсите е 30 септември 2026 г.