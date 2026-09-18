Фирма касичка, в която са влизали пари от обществени поръчки за мантинели, е финансирала 36 полета на санкционирания по "Магнитски" депутат Делян Пеевски. Друга фирма за мантинели е наела обект на друг санкциониран по "Магнитски" - бившия финансов министър Владислав Горанов.

Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на брифинг с участието на премиера Румен Радев, шефа на ДАНС Пламен Тончев и главния секретар на МВР Любомир Николов, посветен на действията на правителството срещу корупцията.

Демерджиев разкри, че четири фирми са печелили почти всички поръчки за мантинели в България. Част от генерираните пари отивали във фирма касичка, а тя пък заплатила полетите на Пеевски. Едната фирма за мантинелите е на бащата на посланика в ОАЕ Иван Йорданов. "Дори при полета на фантазиите не съм си представял, че може поръчките за мантинели да са свързани с полетите на Пеевски", каза Демерджиев.

Друга от фирмите пък била наела обект на друг санкциониран по "Магнитски" - бившия финансов министър Владислав Горанов. "Някак случайно по пътя се срещнали точно с него и му плащали немалка сума за наем. Това е отговор на въпроса как се заобикаляли санкциите", каза вътрешният министър.

Главният секретар на МВР Любомир Николов също се включи в разкритията, но не посмя да спомене името на Делян Пеевски, наричайки го ту лице с имунитет, ту партиен лидер.

"В МВР се работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, от които 500 са свързани с нарушения на Закона за обществените поръчки. Един от разследваните случаи е точно за четири дружества, които печелят 99,5% от всички поръчки, свързани с изграждането и монтажа на мантинели. Тези дружества привидно създават кръг, в който те се явяват конкуренти. След обследване в МВР и в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е установено, че това са свързани дружества с едни и същи собственици или със собственици в роднински отношения. Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на над 400 милиона евро", съобщи Николов.

През 2020 г. едно от дружествата, участвало в обществените поръчки, е закупило самолет на стойност 36 милиона лева.

"С този самолет лице с имунитет, лидер на политическа партия, е осъществило 36 полета. Самолетът е бил прехвърлен на малтийско дружество, поради което е изисквана информация и от малтийските служби. Установено, че са издадени 36 фактури на обща стойност 5 милиона, платени от фирмата собственик на летателното средство. Извършихме проверка на декларациите на лицето депутат и лидер на политическа партия. Тези разходи не са декларирани нито като разходи за транспорт, нито като подарък за осъществяване на въпросните полети", допълни Николов.

Днес на прокуратурата ще бъде предоставена информацията от Главната дирекция "Националната полиция" и от Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" с оглед "данни за извършено престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс". Въпросният текст предвижда затвор за потвърждаване на неистина или за затаяване на истина в декларация.

На въпрос защо не се споменава името на Бойко Борисов при разграждането на олигархични модел, както беше обещано преди време, вътрешният министър обяви, че въпросът е риторичен и че се виждало ясно как лидерът на ГЕРБ е припознал Владислав Горанов, включил го в листите и го направил депутат.

Вътрешният министър очаква информация от много държави за имущество и сметки на българи зад граници. Бяха споменати Гърция, Турция, ОАЕ.

На въпрос трябва ли да бъде поискан имунитетът на Пеевски и Горанов, премиерът Румен Радев прехвърли топката към прокуратурата, която единствена може да извърши това. Но той е възложил на Външно министерство да отзове по най-бързия начин посланика на България в ОАЕ Иван Йорданов.