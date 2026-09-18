Прокуратурата повдига обвинение срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за това, че докато ведомството е било под неговото управление, МОСВ подписва рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". НПО-то е основано от Ивайло Калушев, главно действащо лице в безпрецедентния казус "Петрохан", който завърши с шест трупа, два от които на дете и младеж.

Държавното обвинение се въздържа да публикува инициалите на Сандов, но именно той е човекът, който слага подписа си под въпросния документ.

Нещо повече. „Национална агенция за контрол на защитените територии“, е регистрирана на 13 януари 2022 г. Сред първите членове на Управителния съвет са Ивайло Иванов-Ивей, Ивайло Калушев и Николай Златков - 22-годишният мъж, който е застрелян от упор в кемпера на Калушев.

Едва 26 дни след регистрацията, именно Борислав Сандов подписва рамково споразумение с организацията, която имитира легитимна държавна структура, а с названието си оставя усещане, че територията се пази от горска полиция. Калушев и компания се сдобили с униформи и автомобили с надписи за несъществуваща "Национална агенция", оръжия, електропастири и всевъзможна скъпа техника. Любители планинари неведнъж са се оплаквали, че край хижа Петрохан и врабче не може да прелети.

Една от основните версии за създаването на въпросното зелено НПО, е именно идеята на Калушев с опазването на гори и друга имитативна еко дейност, да направи така, че никой да не припарва хижата в Петрохан, за която криминалисти вече нямат съмнение, че е била арена на престъпления срещу непълнолетни лица.

"За по-малко от месец едно новосъздадено сдружение без предходна история като юридическо лице успява да влезе в контакт с политическото ръководство на МОСВ, да проведе срещи, да стигне до изготвяне на документ и да получи подписа на министъра. Тогава кой е подготвил документа и кой е решил, че точно това сдружение трябва да получи подобно официално партньорство с държавата Въпросите логично са не само към Сандов, който е положил подписа си, но и към Тома Белев като заместник-министър с пряка ресорна отговорност за биоразнообразието и защитените територии. Самият Белев днес защитава тезата, че с документа не са били възложени нито охранителни, нито контролни правомощия, а единствено общи дейности по наблюдение, мониторинг и информираност", обяви преди броени минути информационният портал "Еконовини".

Ето и цялото съобщение на прокуратурата:

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

Предстои така повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия.

Разследването по делото продължава.