Премиерът Румен Радев поиска по-строги изисквания за физическата подготовка на полицаите и задължително владеене на английски език, особено от служителите в големите градове. Изявлението бе направено на Националното съвещание на ръководството на МВР, в което участваха и и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов, и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Радев подчерта, че основната задача пред МВР е да гарантира условия за свободно упражняване на правото на глас от всеки български гражданин, което изисква ясна координация между МВР, ДАНС и прокуратурата. По думите му институцията не може да бъде страна в политическия процес, нито инструмент на политическа сила, а подходът към всички трябва да бъде еднакъв, без показност и предварително осъждане.

Премиерът поздрави МВР за успешни операции срещу наркотрафика, като спомена фабриката за фентанил, случая с кокаина до Бургас и подводните дронове в морето, но подчерта, че наркотиците продължават да достигат дори до училищата и опазването на децата остава приоритет.

По темата за пътната безопасност той съобщи, че се работи по създаването на информационен център, който да събира данни от различни източници, а не нова администрация, като планира и засилване на полицейското присъствие с дронове и боди камери.

Радев отбеляза и намерение МВР да засили присъствието си в по-малките населени места, където според него властта често е „отстъпена на местни феодали", настоявайки за решителни действия „без чадър над никого".

По отношение на физическата и езиковата подготовка на служителите, премиерът беше категоричен: „Гледам го в други държави. Тук виждам полицаи, които не могат да пробягат 10 метра. Как провеждате изпитите за физическа подготовка, как сте сигурни, че могат да изпълнят задълженията си на улицата." Той посочи и проблема с голям брой униформени с ТЕЛК, поставяйки задача на ръководството на МВР да реши въпроса. Настоя и полицаите в големите градове да владеят английски, с оглед на нарастващия брой чужденци в страната.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира предизборния период, посочвайки противодействието на купения и манипулиран вот, трафика на наркотици, пътния травматизъм и корупционните модели като основни приоритети на институцията в навечерието на изборите.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че прокуратурата ще работи за своевременно и процесуално издържано разглеждане на сигнали, свързани с изборния процес, докато председателят на ДАНС Пламен Тончев съобщи за създаден оперативен щаб и дежурни екипи с 24-часов режим на работа за сигурността на изборите, включително по отношение на киберсигурността.