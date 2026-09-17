"Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че за 22.09.2026 г. /вторник/ въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:
Транспортна къща
– почива
Терминал Меден рудник
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
Автогара Юг
каса 1
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
каса 12
– от 06:30 до 18:15 (почивка от 09:30 до 10:00 и от 14:30 до 15:00)
Автогара Запад
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)
Каса Поморие
– почива
На 22.09.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни!
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