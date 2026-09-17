"Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че за 22.09.2026 г. /вторник/ въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:

Транспортна къща

– почива

Терминал Меден рудник

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

Автогара Юг

каса 1

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

каса 12

– от 06:30 до 18:15 (почивка от 09:30 до 10:00 и от 14:30 до 15:00)

Автогара Запад

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)

Каса Поморие

– почива

На 22.09.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни!

https://burgasbus.info/burgasbus/?p=15638