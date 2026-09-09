С настъпването на края на туристическия сезон по морето започнаха проблемите на част от работниците. Служители в ресторант в Обзор изпратиха сигнал до NOVA, в който твърдят, че са били излъгани от работодателя си и не получили заплатите си за последния месец. Всеки един от работниците имал да получава поне по 2 000 евро, които обаче не постъпили по сметките им. Опитите им да говорят с наемателя на заведението били безуспешни, защото той изключил телефоните си.

„В края на сезона човекът излезе много некоректен. В последния ден, в който трябваше да получим възнаграждението си, той просто не се появи“, разказа в "Здравей България" Николай, който подал сигнала.

По думите му служителите многократно се опитвали да се свържат с работодателя, но без успех. „Първо каза, че е на среща. Вторият път каза, че ще се обади малко по-късно. На третия път не вдигна телефона, а след това той вече беше изключен", обясни мъжът. И допълни, че трудов договор е подписал преди три дни.

Работниците твърдят, че договорите им били за четири часа дневно, въпреки че реално работили значително повече. Един от тях разказва, че бил нает като промоутър на заведението.„Договорката специално при мен беше по 12 евро на час в силния сезон и по 10 евро, когато няма толкова работа“, твърди Николай. По думите му работодателят му дължи около 2000 евро.





Двама от другите служители работили като готвачи и твърдят, че всеки от тях трябва да получи по 2500 евро. „По договор сме осигурени на четири часа на сумата от 310 евро“, обясни Емилия. Тя посочва, че през предходния месец получила 2500 евро, но за последния месец от сезона плащане не е постъпило.

Друг служител твърди, че работният му ден продължавал от 10 часа сутринта до 23 часа. „Почивни дни? Няма такова нещо. Нямахме никакви почивни дни“, казва той.

По думите на работниците първоначално отношенията с работодателя били нормални. Те открили обявата за работа още през ноември и започнали кореспонденция с него. Сред хората, които чакат своите пари, има и работник, който трябва да получи 1500 евро. Той казва, че е получил само 40 евро аванс.

Друг служител твърди, че има да получава около 2000 евро. По думите му започнал работа на 3 август и получил максимум 100 евро аванс за целия месец. Работниците потърсили съдействие от полицията. „Около три часа бяхме в полицията. Един по един ни извикваха за обяснения и пишехме какво, кога и как как точно се е случило“, разказва Николай.





Той твърди, че по време на разпита му работодателят се свързал по телефона с полицейски служител. „Той вдигна телефона и пред мен говори с работодателя. Аз попитах редно ли е това да се случва“, разказва Николай. По думите му подобна ситуация имало и при посещение в Инспекцията по труда. „Миналият месец отидохме до Инспекцията по труда с една друга колежка. Подадохме заявления и искахме да получим информация. На прибиране човекът ми звънна по телефона и ме попита защо сме били в Инспекцията по труда и какво правим там“, твърди мъжът.

Работниците питат откъде работодателят получил информация за посещението им в институцията и настояват компетентните органи да проверят случая. Те отричат и твърдението, че ресторантът бил слабо натоварен през сезона. По думите им заведението работело активно, а клиентите били много.

Потърсен за коментар, собственикът на заведението Мартин Стоянов отрича твърденията на работниците. По думите му всички служители доброволно подписали договори за четиричасов работен ден и получили всичко, което им се дължи. Той предостави на NOVA копия от ведомости, които според него доказват, че възнагражденията са изплатени. Работодателят твърди още, че не е избягал, а сезонът приключил и той напуснал Обзор.

Работниците обаче са категорични, че очакват да получат парите си. Ако това не се случи, служителите възнамеряват да потърсят съдействие от други институции.