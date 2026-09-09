Двама братя на 17 и 18 години загинаха при пътнотранспортно произшествие в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът е станал след сблъсък между два автомобила.





По първоначални данни 18-годишен младеж, управлявал автомобила с несъобразена скорост, е загубил контрол над превозното средство. Колата се е завъртяла на пътното платно и е ударила друг автомобил.





При сблъсъка са загинали двама пътници – на 17 и 18 години. Водачът е задържан за 24 часа. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отчели отрицателни резултати.