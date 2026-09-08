Фестивалът „Духът на келтите 2026“ ще се проведе на Флората в Бургас на 26 септември. Той се организира за четвърти път от сдружение „Ценности“.



Публиката отново може да изработи свой оригинален келтски сувенир от глина или дърво в Работилницата на терена или да покаже своите умения в традиционните келтски игри – „Мързеливата пръчка“ /Lazy Stick/, „Царевична дупка“ /Cornhole/ и Хагис /Haggis, както и да участва в дърпането на въже Tug O’ War.

В паузите между игрите водещият ще предложи на публиката Келтска викторина с награди.

Новост е участието на професионален фризьор, който ще прави на всички желаещи келтски прически.

Публиката ще види демонстрации на традиционните за келтите оръжия и бойни техники, а най-интересната част ще е свързана с бойни и исторически възстановки, като на терен ще бъде показан сблъсък между келтски воини и местни траки.

За доброто настроение отново ще се грижат музикантите от група „Фрея“

Фестивалът е с вход свободен.