Днес ще бъде предимно слънчево . В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България – разкъсана висока. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 29°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде слънчево , след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.