Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обмисля мащабно преструктуриране на настоящите 15 регионални екоинспекции, като ги обедини в четири нови района за планиране. Според информация на Flagman.bg, реформата предвижда създаването на Северен, Източен, Южен и Столичен регион, което ще промени изцяло досегашния административен формат на контролните органи.

Ако промените бъдат приети, Бургас ще попадне в общия Източен регион заедно с Варна, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол. Това поражда въпроси сред местните екоинспектори дали градът ще запази водещата си роля, или управлението ще бъде концентрирано във Варна. Към момента липсва окончателен нормативен текст, който да определя седалищата на новите мегаструктури.

Още в началото на юлиМОСВ обяви планове за структурна реформа на регионалните инспекции с цел намаляване на административната тежест. Малко преди това, в края на юни, директорът на РИСОВ-Бургас беше освободен от поста си.

Съпоставката със сегашното положение показва сериозно разместване на териториалния обхват. В момента бургаската инспекция обслужва само едноименната област, докато варненската контролира Варна и Добрич. Новата Източна екоинспекция ще обхване огромна територия, включваща цялото Черноморие от Добрич до турската граница, както и вътрешните области Шумен, Сливен и Ямбол.

Бургас разполага със силни аргументи да бъде избран за административен център, тъй като е естествен географски възел за Южното Черноморие и е по-близо до Сливен и Ямбол. От друга страна, Варна вече има изградена структура за управление на повече от една област.

От екоминистерството уверяват, че целта на окрупняването не е изтегляне на инспекторите от терен, а оптимизация на управлението. Предвижда се също част от контрола по Закона за водите да премине от Басейновите дирекции към новите регионални екоинспекции.