Полицията излезе с подробности за пожара, обхванал ресторант "Аполон" и съседната фасада на базата на БЧК на созополската улица "Черно море" 1,.

Сигнал за инцидента е постъпил в 05.04 ч. тази сутрин, като минута по-късно към местопроизшествието се отправили три противопожарни автомобила /един на УПБЗН Созопол / с малки габарити, съобразен с тесните улици. Той е подал 10 тона вода. Два стандартни противопожарни автомобила от Бургас са пристигнали след около 21 минути. Първият трудно достигнал от горящия обект, поради спрените множество леки автомобили на летовници по ул. "Черно море", които били разместени благодарение намесата на служителите от Районно управление - Созопол.

В 05.14 ч. е разпъната първата линия за гасене, като в 05.30 ч. се включили и дружите два бургаски автомобила. Десет минути по-късно в 05.40 ч. на подстъпа от страна на морето към ресторант "Аполон" се включил и втори автомобил от УПБЗН Созопол с извънредно извикан екип. Поривистият вятър и дървените конструкция и обшивка на засегнатите обекти затруднили гасителните действия, но въпреки това същите завършили с успех. Пожарът е локализиран в 06:21 часа и е окончателно загасен в 09:30 часа