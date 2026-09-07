Сериозен спад в броя на пожарите отчитат властите у нас от началото на тази година. Инцидентите са с близо 25% по-малко в сравнение с изминалите две години. Това съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.





Според експерта основните причини за този спад са по-благоприятните метеорологични условия, включително валежите през по-голямата част от юли. Той обясни, че когато през август температурите са се повишили, властите са предприели предварителни мерки за по-бързо локализиране на пожарите, включително чрез използване на дронове и изнесени екипи. По думите му тези действия са довели до намаляване на размера на засегнатите площи.

Въпреки положителната тенденция пожароопасният сезон все още не е отминал. По време на почивните дни около 6 септември огнеборците са се сблъскали с изключително тежко денонощие. „Имахме рекорден брой пожари – 226, най-много от началото на пожароопасния сезон”, отчете главен комисар Джартов.

Според директора на пожарната сериозен проблем остават нерегламентираните сметища и тяхното палене, откъдето тръгват голяма част от инцидентите. „Самото изхвърляне на отпадъци на всевъзможни места показва не особено висока култура”, коментира Джартов по повод човешката небрежност.

По думите му обаче за пожарникарите реална почивка няма. „Не е сигурно, защото миналата година свърши пожароопасният сезон и започнаха наводненията. Така че сънят е една мечта“, коментира комисар Джартов.