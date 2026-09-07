Бебе на 1 година е било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки във Варна, съобщиха от Апелативната прокуратура в града.



По искане на Окръжната прокуратура в града е задържана 33-годишна жена, близка на семейството на жертвата. А.Т. е привлечена към наказателна отговорност.



Сигналът е получен в ОД на МВР – Варна на 30 август 2026 година. След пристигане на място на екипи на полицията и спешна помощ, е установено, че бебето е починало. Незабавно по случая е започнато досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около настъпилата смърт.



Назначена е съдебно-медицинска експертиза, резултатите от която показали, че се касае за извършено спрямо бебето тежко криминално деяние.



В резултат от действията по разследването е установена съпричастността на 33-годишна жена, живееща на адреса, която е била близка на семейството на жертвата. Тя е издирена и задържана.



Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.