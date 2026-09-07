Верижна катастрофа на автомагистрала “Тракия” предизвика километрично задръстване в района на 327 км край Карнобат. По информация на полицията в Бургас са се ударили последователно три автомобила, като при инцидента са нанесени само материални щети.

Според пътуващи в района тапата по магистралата в посока столицата е около 5 километра.

На изхода на Бургас в посока София малко преди 17:20 ч. също се е стигнало до пътен инцидент, който допълнително затруднява трафика в последния от почивните дни, съобщи БНТ.

По-рано през деня пътнотранспортни произшествия затрудниха сериозно трафика по „Хемус“ и „Тракия“. Движението по двете автомагистрали е натоварено и в момента, предупредиха от КАТ.

Единият инцидент стана на „Хемус“ около 21-вия километър, в района на община Елин Пелин. Заради катастрофата автомобилите преминаваха временно само през активната лента, а на място екип на „Пътна полиция“ регулираше трафика. Затруднението доведе до образуването на колона от автомобили от близо 10 километра. Инцидентът е станал между 3 автомобила. Към 17.00 часа катастрофиралите автомобили бяха изтеглени и движението се нормализира.

Началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков заяви, че причината за произшествието е техническа неизправност в първия автомобил, при което двете коли отзад са се ударили в нея.

Същевременно вече е освободено за преминаване и трасето при км 227 на АМ „Тракия” в посока София, където по-рано движението също се осъществяваше само в активната лента поради ПТП. По думите на Близнаков причините за инцидента не са известни към момента.

Двете катастрофи допълнително натовариха движението в последния от трите почивни дни, когато много хора се прибират към столицата.

За улесняване на движението към София от 12:00 до 20:00 часа е въведена забрана за тежкотоварни автомобили над 12 тона по трите магистрали, както и по път I-1 на територията на област Благоевград.