Борова гора гори в района около язовир „Копринка”. Огънят е навлязъл дълбоко навътре в горския масив.
На мястото на инцидента има три пожарни автомобила, предава Нова тв.
Борова гора гори в района около язовир „Копринка”. Огънят е навлязъл дълбоко навътре в горския масив.
На мястото на инцидента има три пожарни автомобила, предава Нова тв.
Сериозен спад в броя на пожарите отчитат властите у нас от началото на тази година. Инцидентите са с близо 25% по-малко в сравнение с изминалите две год…
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обмисля мащабно преструктуриране на настоящите 15 регионални екоинспекции, като ги обедини в четири нов…
Верижна катастрофа на автомагистрала “Тракия” предизвика километрично задръстване в района на 327 км край Карнобат. По информация на полиция…
Борова гора гори в района около язовир „Копринка”. Огънят е навлязъл дълбоко навътре в горския масив. На мястото на инцидента има три пожар…
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Масово закръгляване на цените в евро регистрира проверка, след като задължителното двойно изписване на цените в левове и евро в България официално прикл…
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Бебе на 1 година е било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки във Варна, съобщиха от Апелативната прокуратура в града.По искане на Окръж…
Общо 340 килограма наркотици на стойност около 15 млн. евро са открити в товарен автомобил при специализирана операция на входа на Бургас. Акцията е пр…
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