Магнитна буря се очаква да удари Земята на 8 септември. Това сочи актуалната прогноза на Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA.

Геомагнитните смущения започват да се засилват още днес, като във вторник планетарният Kp индекс има потенциал да достигне ниво 5, което съответства на слаба магнитна буря от категория G1. Причина за това е повишената слънчева активност и поредица от изхвърляния на коронална маса (CME). Моделите показват, че три от тези слънчеви плазмени облака могат да се съединят по пътя си и да засегнат Земята на 8 септември, а допълнително изхвърляне се очаква късно същия ден или в началото на 9 септември.

Според изчисленията на NOAA за 8 септември вероятностите за геомагнитна активност са следните:

Слаба буря (G1): 35%

Умерена буря (G2): 15%

Силна до екстремна буря (G3–G5): 5%

Обстановката ще започне да се успокоява бързо още на 9 септември, когато максималният Kp индекс се очаква да падне до около 3. За периода 10–13 септември прогнозата е за спокойна геомагнитна обстановка с Kp индекс около 2.

Въпреки че 8 септември остава най-пиковият ден за седмицата, крайната интензивност на смущенията зависи от скоростта и магнитната ориентация на слънчевите плазмени облаци при достигането им до Земята.