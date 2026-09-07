Движението по автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ в посока София вече е напълно възстановено. По-рано през деня пътнотранспортни произшествия затрудниха сериозно трафика по двете ключови направления.

Единият инцидент стана на АМ „Хемус“ около 21-вия километър, в района на община Елин Пелин. Заради катастрофата автомобилите преминаваха временно само през активната лента, а на място екип на „Пътна полиция“ регулираше трафика. При този инцидент има един пострадал, уточниха за БТА от пресцентъра на МВР. Затруднението доведе до образуването на колона от автомобили от няколко километра. Инцидентът е станал между 3 автомобила.

Началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков заяви, че причината за произшествието е техническа неизправност в първия автомобил, при което двете коли отзад са се ударили в нея.

Същевременно вече е освободено за преминаване и трасето при км 227 на АМ „Тракия” в посока София, където по-рано през деня движението също се осъществяваше само в активната лента поради ПТП. По думите на Близнаков причините за инцидента не са известни към момента.





Двете катастрофи допълнително натовариха движението в последния от трите почивни дни около 6 септември, когато много хора се прибират към столицата. Засилен трафик се очаква по основните пътни направления, сред които автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

За улесняване на движението към София от 12:00 до 20:00 часа е въведена забрана за тежкотоварни автомобили над 12 тона по трите магистрали, както и по път I-1 на територията на област Благоевград. Ограничението е само за превозните средства, движещи се към столицата, и не важи за трафика в обратната посока.