Районна прокуратура-Пазарджик съдът измени мярка за неотклонение „домашен арест“ в „задържане под стажа“ на 39-годишния тиктокър Стоян Колев, който преди ден скочи от 3-ия етаж наблока, в който живее и избяга. Срещу него в Районен съд-Пазарджик е внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в гр. Пазарджик, извършени в периода от 16 до 19 юни 2026 г.

„Районна прокуратура-Пазарджик внесе предложението за задържане след получено уведомление от съответните органи, че Стоян Колев е напуснал адреса, на който е изпълнявал наложената му мярка за неотклонение „домашен арест“, поради което е обявен за издирване. Днес С.К. не се е явил в съдебното заседание и е с неустановено местонахождение от 24 август 2026 г. Районен съд-Пазарджик е преценил, че е нарушил драстично наложената му мярка за неотклонение „домашен арест“, като се е укрил“, съобщиха от прокуратурата.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Пазарджик в седемдневен срок. Независимо от срока за обжалване, определението подлежи на незабавно изпълнение, считано от фактическото установяване на подсъдимия.

Същевременно Стоян Колев продължава да се включва на лайф в тик ток и инстаграм. В единия от клиповете казва, че отива да яде пица в Италия. В другия обяснява, че се прибира в България.