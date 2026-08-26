Над 100 килограма марихуана за около 1 милион евро са задържани при спецоперация на ГДБОП в Бургаска област, а наркотикът, разпределен в пратки трябвало да бъде прехвърлен през морската ни граница към Турция с подводен джет. Това обяви днес на брифинг началникът на ГДБОП-Бургас старши комисар Павел Колев. „Трансграничните престъпления и в частност контрабандата с наркотични вещества стават все по-иновативни“, коментира Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Задържани са двама души- на 43 годишен мъж от София, с криминални регистрации от почти целия спектър на Наказателния кодекс и собственик на заведение за бързо хранене в Слънчев бряг – на 53 –годишна възраст, известен с прозвището Бъчвата.

Разследването започнало в края на юли след оперативен сигнал за наркосхема, действал основно в курортите по Южното Черноморие. Част от наркотиците, установили властите, била предназначена за местния пазар, а друга – за трафик към Турция.

А при наблюдението антимафиотите се натъкнали и необичайно оборудване – високотехнологична машина, неприсъща за трафикантите на наркотици у нас. Става дума за т.нар. дрон, използван от водолази за изследване на дълбините.

Мистерия остава как чисто технологично са пренасяли наркотиците извън пределите на страната по море. Според прокурор Чинев механизмът е следният- дронът бил завързан за лодка, на която по думите му, се товарили и наркотиците. Изниква логичният въпрос- кой използва лодка за теглене на "наркоподводница". Запознати твърдят, че е възможно дронът да е бил предназначен за пласмент на малки, бутикови пратки наркотици, пренасяни под вода, напр. в раница или специален сак на гърба на водолаз, който се придвижва с дрона. Предвид малкия оперативен обхват на устройството е възможно да са използвани близки точки до Турция или скалистите брегове край Резово.

Заподозрените, разкриха разследващи предприемали и сериозни мерки за прикритие. Те често сменяли автомобилите си, като използвали и превозни средства, които не били регистрирани на тяхно име, както и коли под наем.

След близо месец работа на 24 август около 20 часа в района на Царево е задържан единият от трафикантите. При претърсването на автомобила му са открити 99 пакета с вещество, реагирало положително на канабис при полеви тест, както и въпросният подводен джет.заяви комисар Павел Колев. А при претърсване на обект за бързо хранене в Слънчев бряг са намерени още около 2 килограма марихуана.

Предстои експертиза да установи точните технически характеристики, включително скоростта и товароносимостта на подводния джет. По първоначални данни той се спускал на дълбочина 40 метра.

Оценената за нуждите на съдопроизводството стойност на задържаната марихуана е над 1 милион евро. Според прокуратурата обаче реалната ѝ пазарна стойност в Турция, където се предполага, че е била предназначена, би достигнала около 5 милиона евро.

Двамата задържани са обвинени за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. Предвиденото наказание е от 5 до 15 години затвор и глоба от 20 000 до 100 000 евро.

Мъжете са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да им наложи постоянна мярка за неотклонение.