На 3 септември от 18:00 часа в зала „Георги Баев“ на КЦ „Морско казино“ ще бъде открита изложбата „Варшавски плакат“ – представяне на творби на съвременни полски автори, преподаватели и артисти, свързани с Академия за изящни изкуства във Варшава.

Експозицията включва 40 произведения на Мачей Бушевич, Анна Велунска, Агнешка Чешликовска, Пьотр Гарлицки, Юстина Черняковска, Павел Ошял, Паулина Дерецка, Моника Ханулак, Лех Майевски, Блажей Остоя Лниски, Матеуш Махалски, Едита Майевска и Оля Кот.

Сред специалните гости на проекта са Лех Майевски, Юстина Черняковска и Ришард Кайзер – утвърдени представители на съвременната полска плакатна школа и преподаватели във Варшавската академия.

Лех Майевски е едно от най-разпознаваемите имена в съвременния полски плакат. Специализира в областта на издателската и рекламната графика, плаката и рисунката. Декан е и преподавател във Факултета по графични изкуства на Академията за изящни изкуства във Варшава. Носител е на множество награди за плакат и илюстрация на книги, а негово дело е логото на всички Полски институти по света.

Юстина Черняковска е дизайнер и преподавател по графичен дизайн и типография във Варшавската академия. Тя е завършила Факултета по графични изкуства в ателието на проф. Лех Майевски. Член е на организационния комитет на Международното биенале на плаката във Варшава и е лауреат на редица награди.

Ришард Кайзер работи в областта на плаката, издателската графика и илюстрацията. Носител е на множество отличия от конкурси в Полша и чужбина. Негови произведения са част от колекциите на музеи и галерии в Европа и Азия. Кайзер преподава във Варшавската академия и е ръководил работилници по плакат в университети в Щутгарт, Хелзинки, Будапеща, Орадя, Букурещ, Сан Луис Потоси и Мексико Сити.

Изложбата „Варшавски плакат“ е съпътстваща проява на майсторски клас, в рамките на който студенти от Националната художествена академия ще работят върху проекти за плакати под ръководството на Лех Майевски, Юстина Черняковска и Ришард Кайзер.

Проектът създава възможност за творчески обмен между утвърдените представители на полската плакатна школа и младото поколение български художници и дизайнери. Публиката ще може да проследи както богатството на съвременния полски плакат, така и развитието на нови идеи и визуални решения в рамките на майсторския клас.

Изложбата се реализира съвместно с Националната художествена академия, Община Бургас, Международното триенале на сценичния плакат – София и Биеналето на плаката във Варшава.