Тялото на детето от Свищов, което бе издирвано в морето край Созопол, е открито от водолазите в края на плаж "Харманите" в южна посока - втори - трети пост. Предстои извършването на оглед и откарване на тялото за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас.

Припомняме, че сигналът за изчезването на детето е подаден в Районно управление - Созопол от 52-годишния му баща, който завел трите си деца на плаж извън работното време на спасителите. Влизайки във водата с едно от децата си, мъжът и момчето са подети от течението, като благодарение на двама от спасителите на "Хармани" / в извън работното им време/ мъжът е спасен, но 7-годишният му син изчезнал в бурното море.