От юни „Лукойл Нефтохим Бургас“ плавно повишава преработката на горива, която в началото на годината е била на ниски нива, каза особеният търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов по време на заседание на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, на което той представи отчета за дейността си.

За юли печалбата на компанията е била най-голямата за последните 5-6 години, каза той. По думите му, докато функционира „Лукойл Нефтохим Бургас“, няма риск от недостиг на горива за България.

Симеонов посочи, че когато е поел поста в началото на юни, е направен анализ на администрацията и човешките ресурси, като са констатирани дефицити и проблеми, които се отстраняват.





Извърши се анализ на техническото състояние на рафинерията, защото беше важно да се знае дали трябва да спре за ремонт, добави той и увери, че такъв не се налага до 2028 г.

Особеният търговски управител каза, че е заварил тежък сценарий, когато е заел поста, но затрудненията са преодолени.

Бяха договорени доставки на нефт с отложени плащания, които ни позволиха да съберем достатъчно средства, за да се разплащаме, акцентира Симеонов.





По думите му рафинерията купува икономически най-изгодния нефт, а износът е на възможно най-високата цена, което позволява да се подобри финансовото състояние на компанията. Относно повишаването на цените на горивата той обясни, че основният проблем за високите цени е недостиг на готови рафинирани продукти. Цените са високи, но те са заради външни фактори, допълни Симеонов.

Той увери, че в рафинерията е създаден комитет за проверка на всички контрагенти и не е възможно санкционирани лица да бъдат потенциални клиенти и контрагенти на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Симеонов призова депутатите да бъдат внимателни, когато се изказват относно дерогацията на дружеството.

Ако нямаме дерогация, около 5000 човека ще останат без работа. Над 120 бензиностанции ще бъдат затворени, цялата логистична мрежа ще спре да функционира и резултатът за страната ще е катастрофален, предупреди той.

По думите му „Лукойл България“ е в добро състояние като финанси, материална и техническа база, и човешки ресурси.