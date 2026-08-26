Най-добрите стрелци в структурите на МВР премериха сили на рубежа в Републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на паметта на двамата полицаи от Първо районно управление - Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев, спрели с цената на живота си незаконно преминали границата на Република България мигранти. Елитът в дисциплината беше отличен на специална церемония от началника на отдел "Охранителна полиция и КАТ" - комисар Марин Димитров.

Ето и победителите:

"Индивидуално жени":

Първо място - Цветослава Маринова от СДВР,

Второ място: Велина Гайдарова от ГДЖСОБТ

Трето място Петя Игнатова от СДВР.

Златото при мъжете грабна Валентин Александров от ОДМВР Пазарджик, следван от Иван Александров от ОДМВР Пазарджик и Богомил Григоров от СДВР.

В категорията "отборно жени" класирането е : СДВР, ОДМВР Русе и Първо Районно управление - Бургас, а в "отборно въже" : ОДМВР Пазарджик, СДВР и ОДМВР Бургас. В комплексното класиране челната тройка е оглавявана от СДВР, първи подгласник ОДМВР Бургас и на трето място ОДМВР - Русе.