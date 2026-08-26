Бургас ще бъде домакин на кастинг за футболисти за филма „Стоичков – Имало едно време в България“. Кастингът ще се проведе на 28 август, петък, от 18:00 часа на стадион „Лазур“ в Бургас. Организаторите търсят мъже на възраст между 20 и 40 години, които притежават отлични футболни умения и са в добра спортна форма. Желаещите да се включат могат да изпратят предварително своите данни на електронна поща casting8movie@gmail.com или да се явят директно на място в деня на кастинга.

Филмът „Стоичков – Имало едно време в България“ е посветен на една от най-емблематичните фигури в българския футбол – Христо Стоичков.

Кастинг за футболисти в Бургас:

28 август 2026 г. (петък)

18:00 часа

Стадион „Лазур“

Възраст: 20–40 години

Изисквания: отлични футболни умения и добра спортна форма