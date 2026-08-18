Жена е с 65 процента изгаряния, след като тази сутрин е запалила цигара на бензиностанция в Плевен. При зареждане на газ, тя запалила цигара и колата ѝ пламнала. Пожарът е обхванал купето и целия автомобил, а вътре е имало двама души – шофьор и пътничка.



Пострадалата е транспортирана с въздушна линейка до „Н. И. Пирогов" в София, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в Плевен на страницата си във фейсбук.



Пациентката е била незабавно приета и обработена в болницата от мултидисциплинарен екип – специалисти от Мултипрофилното спешно отделение, анестезиолози и пластични хирурзи. След оказаната спешна медицинска помощ и стабилизирането ѝ е организирана спешна евакуация по въздух до столицата.



Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен в 07:49 часа.









