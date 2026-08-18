Напусна ни известният бургаски телевизионен оператор Добромир Кръстев, когото приятели и колеги познаваха като Кобрата. Той си отиде на 50-годишна възраст след няколкогодишна борба с тежко заболяване.Добромир Кръстев беше добре познат и уважаван сред журналистическата гилдия в Бургас. През годините зад камерата той беше част от отразяването на безброй събития от живота на града.

Колегите му ще го запомнят преди всичко като усмихнат и лъчезарен човек, с неизменно чувство за хумор и силен дух. Дори в трудните моменти от няколкогодишната си битка със заболяването той е запазвал своята усмивка и позитивно отношение към хората около себе си.

Последното сбогуване с Добромир Кръстев ще бъде на 19 август от 12:30 часа в Гробищен парк – Бургас.

Поклон пред паметта му!

Съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите му.