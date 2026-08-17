Онлайн плащането на данъци временно спира. В периода от 27 до 31 август в НАП ще извършват обновяване на една от основните информационни системи с цел поддържане на максимална информационна сигурност. Затова от 18 часа на 26 август до 31 август 2026 г. няма да бъдат достъпни следните услуги на НАП:

- плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП, както и през сайта на НАП. Плащанията, наредени към НАП в този период през банки, ще бъдат отразени в информационната система на НАП на 31 август с вальор датата, на която са постъпили по сметките на НАП в Българска народна банка;

- подаване на заявление за приоритетно плащане на осигуровки, в това число и за втора пенсия;

- подаване на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване във фонд “Пенсии”;

- промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през електронната услуга “Управление на достъпи и на контактна информация”;

- потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

В този период електронните услуги за подаване на декларации, заявления, искания за удостоверения няма да бъдат спирани, но ще има забавяне при получаване на резултата от обработката им. В офисите на НАП също ще могат да бъдат подавани документи, но те ще бъдат обработени след 31 август.

Информацията за здравноосигурителен статус и справочната информация за размера на задълженията, достъпна чрез електронни услуги от сайта на НАП, ще бъдат актуални по данни, приети в НАП към 26 август, включително.

От НАП призовават хората и бизнеса да имат предвид периода, в който услугите няма да бъдат достъпни и да придвижат необходимите документи, справки и заявления преди 26 август. Допълнителна информация може да бъде получена от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.