Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение:

Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;

Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;

Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната граница се определя от среднопретеглената стойност на посочените четири индикатора, като данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година.

Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа.

До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, до 31 май да изготвят доклад.

Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет трябва да определи окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години.

Имаме много сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата за 2027 г., като остават още няколко детайла, свързани с официалните статистически данни и критериите за адекватност на възнаграждението. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред журналисти пред Министерството на финансите, където по-рано днес представители на властта, синдикатите и бизнеса разговаряха за механизма за определяне на минималната работна заплата за следващата година.

"Днес съм изключително благодарна за конструктивния диалог, който проведохме с работодателските организации и със синдикалните организации. Имаме много сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата“, каза Ефремова.

По думите ѝ има съгласие размерът на минималната работна заплата да се определя в определени граници, така че да се постигне минимален и максимален праг, в който да може да се достигне до най-обективния и правилен размер.

„Имаме съгласие също така по отношение на това, че те ще бъдат в определени граници размерите, така че да постигнем минимален и максимален праг, в който да може да се достигне до най-обективния, най-правилния размер на минималната работна заплата“, посочи социалният министър.

Тя уточни, че минималната работна заплата ще се актуализира всяка година. Остават още детайли, свързани с изчисленията на Националния статистически институт, които са необходими за определянето на размера на минималната работна заплата за следващата година, както и с определянето на критериите за адекватност.

„Тъй като тя е най-важният елемент, който търсим и целим да постигнем – всяка година минималната работна заплата да бъде адекватна“, каза Ефремова.

По думите ѝ е постигнато разбиране оценката на адекватността на минималната работна заплата да се прави на всеки три години. Целта е да се преценява дали договорената формула работи правилно в посока защита на интересите на работещите.

Тя определи постигнатия напредък като „изключително голям“. „Остават буквално още няколко часа разговори и допълнителни официални статистически данни, които са ни необходими, за да приключим с преговорите“, каза Ефремова.

По думите ѝ процедурно към момента няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати за конкретния размер на минималната работна заплата за 2027 г. „Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година“, каза тя. На въпрос дали първо ще бъде определен размерът, а след това механизмът ще бъде облечен в закон, Ефремова уточни: „Първо ще имаме закон, след това ще определим размера.“