Капибара вместо гларус?

Капибара може да се превърне в талисман на „Евровизия“ в Бургас.

Идеята е животното да бъде своеобразен символ на конкурса, въпреки че не е местен вид за морския град.

Именно в това обаче се крие и чарът на предложението. „Евровизия“ - събира различни държави, култури и хора на една сцена чрез музиката, а капибарата също носи послание за спокойствие, доброжелателност и приятелство.

Предложението е талисманът да носи името Kapi и да спечели Европа със своята спокойна харизма, позитивна енергия и характерна физиономия и е идея на зоопарка в Бургас.

Капибарите вече са истински любимци в социалните мрежи, а според идеята с малко бургаски дух и много музика Kapi може да се превърне в любимец и на европейската публика.