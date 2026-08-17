Бившите ни национали Валентин и Георги Братоеви се оказаха в центъра на скандал след края на двубоя от финалите на държавното първенство по плажен волейбол. А Комисията по плажен волейбол е взела решение за дисквалификация им. Информацията съобщи sportal.bg.

Ситуацията се развива след приключването на мача между Константин Митев/Валентин Братоев и Калоян Вълчинов/Денис Карягин - 2:1 (21:16, 12:21, 15:11).

Веднага след последната точка се вижда напрежение между участниците, след което Георги Братоев се насочва заплашително към Калоян Вълчинов, но в крайна сметка блъска национала Денис Карягин в гърдите. Бързата намеса на длъжностните лица предотвратява по-сериозен инцидент.

Скандалът предизвика и до официална реакция на Комисията по плажен волейбол. Първият съдия Николай Русев потвърди, че братята Братоеви са дисквалифицирани. Основания за решението му е вербално агресивно поведение спрямо длъжностни лица, както и агресивно поведение след приключването на срещата спрямо други участници.

За случая ще бъде изпратен доклад и до Дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол.