Шофьор на лек автомобил „Ауди“ с русенска регистрация предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи, след като навлезе и затъна в пясъчните дюни на Северния плаж в Китен. За случая съобщи сам той, публикувайки апел за помощ във фейсбук групата „SOS ОФРОУД БЪЛГАРИЯ“ с молба някой да го изтегли до близкия асфалтов път.

Кадрите показват превозното средство, блокирано дълбоко в пясъка в опит на водача да паркира възможно най-близо до морския бряг.

Публикацията предизвика остри реакции от страна на граждани и къмпингари, които за пореден път критикуват безразборното навлизане на превозни средства в защитени зони. Напомня се, че подобно поведение нарушава Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.





За преминаване или паркиране върху дюните и плажните ивици са предвидени глоби за физически лица от 500 до 1500 евро, като при трайни щети върху защитени територии санкциите нарастват допълнително.

Източник: Блиц