С четки в ръце, подаръци за четириногите и много добро настроение започна съботният ден в Общинския приют за безстопанствени кучета в Бургас.

Служители от екипа „Корпоративни клиенти“ на мобилния оператор@ (А1 България)– регион Бургас посетиха приюта и не дойдоха с празни ръце. Те дариха строителни материали и лекарства, а след това, заедно със своите деца запретнаха ръкави – боядисваха къщичките и отделиха време за разходки и внимание на кучетата.

В акцията се включиха и Весна Балтина, заместник-кмет на Община Бургас, и Денка Топалова, управител на Общинския приют за безстопанствени кучета.

Денят донесе на четириногите обитатели не само по-уютна среда, но и много човешко внимание, разходки и ласки.

Подобни доброволчески инициативи показват колко много може да бъде направено, когато доброто намерение се превърне в конкретна помощ.