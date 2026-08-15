Все повече българи започват да гледат на дрехите втора употреба не просто като на начин да спестят пари, а като на нормална част от пазаруването. Това показва проучване на BluePoint, изготвено по поръчка на Българската асоциация „Кръгов текстил“, което сравнява нагласите и потребителското поведение спрямо 2020 г. Резултатите сочат, че 58,1% от анкетираните са купували дрехи втора употреба през последните 12 месеца, докато едва 10,8% никога не са правили подобна покупка.

Физическите магазини остават най-предпочитаният начин за пазаруване, но онлайн търговията постепенно увеличава дела си, особено сред младите.

Нагласите към second hand сектора също са се променили. За близо половината от участниците покупката на употребявани дрехи е напълно естествено решение, около 40% я определят като разумен избор, а всеки четвърти смята, че този тип пазаруване става все по-приемлив. Положителна е и оценката към компаниите, които работят в сектора – 77,5% от анкетираните имат добро мнение за тях, което е значително повече спрямо предходното проучване.

Най-силен интерес към употребяваните дрехи проявяват хората между 18 и 34 години. Почти две трети от тях са пазарували second hand през последната година, а посещенията им в такива магазини са и най-чести. За тази група повторната употреба все по-малко изглежда като случайна покупка заради ниската цена и все повече като равностоен начин за обновяване на гардероба.

Цената все пак остава водещият фактор при избора. След нея потребителите поставят възможността да намерят известни марки на по-достъпни цени и качеството на дрехите. Повече от една трета търсят и по-нестандартни модели, които трудно се откриват в масовите магазини. Екологичните аргументи също имат значение, но по-често допълват останалите мотиви, вместо да бъдат основната причина за покупката.

В същото време проучването показва интересна зависимост при потребителите на платформи като Temu и Shein. Те насърчават по-честото купуване на голям брой евтини дрехи, което при част от хората води до спад на покупките втора употреба. Въпреки това над половината от потребителите на тези платформи смятат употребяваните дрехи за по-качествен избор от евтините нови артикули. Така двата модела все по-често се конкурират не само по цена, но и по издръжливост и качество.

Според Българската асоциация „Кръгов текстил“ това е важно, защото зад всяка дреха, стигнала до магазин за повторна употреба, стои цял процес – събиране, транспорт, многократно сортиране, проверка и подготовка за продажба. За разлика от част от продуктите на ултрабързата мода, много употребявани дрехи запазват качествата си и могат да бъдат носени още дълго.

Данните сочат и промяна в представите за самите продукти. В сравнение с 2020 г. повече българи определят дрехите втора употреба като качествени, докато намалява делът на хората, които ги свързват предимно с ниската цена. Според авторите това е знак, че пазарът постепенно се отдалечава от чисто икономическия модел и се насочва към по-разумно потребление, при което значение имат и качеството, издръжливостта и повторното използване на вече произведени вещи.

Променя се и отношението към текстилните отпадъци. 78% от българите ги определят като сериозен екологичен проблем. Като най-ефективни решения хората посочват рециклирането, използването на по-устойчиви материали и купуването на по-малко, но по-качествени дрехи.

Така резултатите очертават постепенно отдалечаване от схващането, че second hand е просто евтина алтернатива на новите дрехи. За все по-голяма част от потребителите той се превръща в начин да се пазарува по-разумно, да се намират качествени или уникални артикули и едновременно с това да се удължава животът на вече произведения текстил.